Колишню співробітницю інституту підозрюють у викраденні небезпечного штаму вірусу. Хотіла продати

Відзначається, що колишня співробітниця Інституту відповідала за підтримку виробничих і контрольних штамів вірусів, які зберігаються в Національному центрі штамів мікроорганізмів України. "Маючи до них доступ вона привласнила небезпечні штами вірусів, які визначаються як збудники заразних хвороб тварин і можуть швидко поширюватися в значних масштабах незалежно від державних кордонів", - уточнюється в повідомленні.

За даними слідства, жінка винесла з Інституту флакони зі штамом вірусу особливо небезпечної хвороби - ньюкаслської хвороби птиці. Щоб приховати нестачу, завсектора інституту порушувала методику отримання головної посівної культури вірусів, навмисне зменшуючи кількість вихідних зразків для отримання нового пасажу - зараження чутливої клітини з метою отримання від неї нової популяції вірусу, не повертала їх у сховище мікроорганізмів, а частина нового матеріалу привласнювала.

"Зазначені штами вірусу підозрювана незаконно зберігала з метою подальшого збуту за місцем свого проживання", - повідомили в офісі генпрокурора, зазначивши, що флакони зі штамами вірусу були виявлені при обшуку у неї вдома в холодильнику.

Підкреслюється, що своїми діями колишня співробітниця завдала шкоди інституту. Їй повідомлено про підозру за фактом заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем (ч. 2 ст. 191 КК України). Жінці загрожує до 3 років тюремного ув'язнення. Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу.