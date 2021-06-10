Колишню співробітницю інституту підозрюють у викраденні небезпечного штаму вірусу. Хотіла продати

Колишній співробітниці Державного науково-контрольного інституту біотехнологій і штамів України повідомлено про підозру у викраденні небезпечних штамів вірусу з метою їх подальшого продажу. Жінка зберігала їх у себе вдома в холодильнику.
Про це повідомив Офіс генпрокурора України.
Відзначається, що колишня співробітниця Інституту відповідала за підтримку виробничих і контрольних штамів вірусів, які зберігаються в Національному центрі штамів мікроорганізмів України. "Маючи до них доступ вона привласнила небезпечні штами вірусів, які визначаються як збудники заразних хвороб тварин і можуть швидко поширюватися в значних масштабах незалежно від державних кордонів", - уточнюється в повідомленні.
За даними слідства, жінка винесла з Інституту флакони зі штамом вірусу особливо небезпечної хвороби - ньюкаслської хвороби птиці. Щоб приховати нестачу, завсектора інституту порушувала методику отримання головної посівної культури вірусів, навмисне зменшуючи кількість вихідних зразків для отримання нового пасажу - зараження чутливої клітини з метою отримання від неї нової популяції вірусу, не повертала їх у сховище мікроорганізмів, а частина нового матеріалу привласнювала.
"Зазначені штами вірусу підозрювана незаконно зберігала з метою подальшого збуту за місцем свого проживання", - повідомили в офісі генпрокурора, зазначивши, що флакони зі штамами вірусу були виявлені при обшуку у неї вдома в холодильнику.
Підкреслюється, що своїми діями колишня співробітниця завдала шкоди інституту. Їй повідомлено про підозру за фактом заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем (ч. 2 ст. 191 КК України). Жінці загрожує до 3 років тюремного ув'язнення. Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу.
Нагадаємо, сьогодні, 10 червня, президент Європейської ради Шарль Мішель закликав встановити походження коронавірусу. Аналогічну заяву зробила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен.
Відзначимо, США і Британія закликали ВООЗ відновити пошуки джерела коронавірусу в Китаї.
Як повідомляло РБК-Україна, в Державному департаменті США закликали продовжити розслідування походження коронавірусу.