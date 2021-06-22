Гендиректор БХФЗ подал в Печерский суд 5 одинаковых исков

Директор ПАО НПЦ "Борщаговский химико-фармацевтический завод" (БХФЗ) Михаил Пасечник подал в Печерский районный суд г. Киева иски о защите чести, достоинства и деловой репутации, в частности против адвоката юридической фирмы Aequo Евгения Левицкого, РБК-Украина и "Дарницы".

В частности, Пасечник подал иски 1, 3, 7, 8 и 10 июня. "Предмет спора" и "ответчики" исков одинаковые.

"Из публичных источников мне известно, что с начала июня г-н Пасечник подал в Печерский суд уже пять исков о защите чести и достоинства. Одним из ответчиков во всех исках указаны я. Могу предположить, что это связано с моей адвокатской деятельностью по делам в Украине и в Англии касательно действий менеджмента БХФЗ, которые мы квалифицируем как наносящие ущерб БХФЗ и его акционерам", - заявил Евгений Левицкий.

Как сообщил в комментарии "РБК-Украина" адвокат Евгений Левицкий, обычно одинаковые иски подаются в таком количестве для того, чтобы система автоматического распределения дел между судьями хотя бы один из этих исков распределила на судью, "удобного" истцу. Дополнительной иллюстрацией этого также является то, что все или какие-то из этих исков не оплачены или оплачены не в полном объеме судебным сбором.

Стоит отметить, что "РБК-Украина" также направило в Печерский суд запрос о содержании исков, однако ответ пока не поступил.

Подобные действия Пасечника и его адвокатов могут иметь признаки злоупотребления процессуальными правами, за которое законом предусмотрена ответственность. Согласно пункту 2 части 2 статьи 44 Гражданского процессуального кодекса, "в зависимости от конкретных обстоятельств суд может признать злоупотреблением процессуальными правами действия, которые противоречат задаче гражданского судопроизводства, в частности, подача нескольких исков к одному и тому же истцу (истцам) по тому же самому предмету и на тех же самых основаниях, или подача нескольких исков с аналогичным предметом и на аналогичных основаниях, или совершение других действий, целью которых является манипуляция автоматизированным распределением дел между судьями".