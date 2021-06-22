Гендиректор БХФЗ подав до Печерського суду 5 однакових позовів
Директор ПАТ НВЦ "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод" (БХФЗ) Михайло Пасічник подав до Печерського районного суду м.Києва позови про захист честі, гідності та ділової репутації, зокрема проти адвоката юридичної фірми Aequo Євгена Левицького, РБК-Україна і "Дарниці".
Про це стало відомо з даних сайту "Судова влада".
Зокрема, Пасічник подав позови 1, 3, 7, 8 і 10 червня. "Предмет суперечки" і "відповідачі" позовів однакові.
"З публічних джерел мені відомо, що з початку червня пан Пасічник подав до Печерського суду вже п'ять позовів про захист честі і гідності. Одним з відповідачів у всіх позовах вказані я. Можу припустити, що це пов'язано з моєю адвокатською діяльністю у справах в Україні і в Англії стосовно дій менеджменту БХФЗ, які ми кваліфікуємо як такі, що завдають шкоди БХФЗ і його акціонерам", - заявив Євген Левицький.
Як повідомив в коментарі "РБК-Україна" адвокат Євген Левицький, зазвичай однакові позови подаються в такій кількості для того, щоб система автоматичного розподілу справ між суддями хоча б один з цих позовів розподілила на суддю, "зручному" позивачеві. Додатковою ілюстрацією цього також є те, що всі або якісь з цих позовів не сплачені або сплачені не в повному обсязі судовим збором.
Варто відзначити, що "РБК-Україна" також направило до Печерського суду запит про зміст позовів, проте відповідь поки не надійшла.
Подібні дії пана Пасічника і його адвокатів можуть мати ознаки зловживання процесуальними правами, за який законом передбачено відповідальність. Згідно з пунктом 2 частини 2 статті 44 Цивільного процесуального кодексу, "в залежності від конкретних обставин суд може визнати зловживанням процесуальними правами дії, які суперечать завданню цивільного судочинства, зокрема, подача кількох позовів до одного і того ж позивача (позивачів) за тим самим предмету і на тих же самих підставах, або подача кількох позовів з аналогічним предметом і на аналогічних підставах, або вчинення інших дій, метою яких є маніпуляція автоматизованим розподілом справ між суддями".
Нагадаємо, у 2005 році Контрольно-ревізійне управління проводило перевірку використання бюджетних коштів Міністерством охорони здоров'я в 2002-2003 роках, коли Пасічник в МОЗ працював заступником міністра - голови Державної служби лікарських засобів. На підставі висновків КРУ в Верховній раді була створена Тимчасова слідча комісія. Її голова, Сергій Осика, у зверненні до Генпрокурора України від 21 січня 2005 заявив, що в діях Пасічника вбачаються ознаки складу злочину, передбаченого статтею 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.
Також РБК-Україна писало, що Пасічник виявився учасником скандалу у зв'язку з підпільною вакцинацією.