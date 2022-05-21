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Бывший военнопленный выиграл суд у России. Ждет миллионную компенсацию

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Кривой Рог, Суббота 21 мая 2022 21:26
Бывший военнопленный выиграл суд у России. Ждет миллионную компенсацию Фото: Владимир Фомицкий (facebook.com/vladimir.fomitskiy)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Бывший военнопленный, участник боевых действий на Донбассе Владимир Фомицкий выиграл суд против России. Теперь он ждет компенсации в миллион гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Как сообщил изданию адвокат бывшего украинского бойца Дмитрий Чернеш, иск удовлетворил Долгинцевский районный суд Кривого Рога. Судья постановил взыскать с России и "Международный резервный банк" (бывший Сбербанк) в пользу Фомицкого один миллион гривен компенсации морального вреда.

Срок апелляции на решение суда истек. Поэтому оно вступило в силу. Адвокат отметил, что разбирательство продолжалось почти два года. По его словам, теперь по этому пути может пойти любой гражданин Украины, который пострадал от российской агрессии.

Владимир Фомицкий родом из Кривого Рога. Принимал участие в боях на Донбассе в составе добровольческого батальона "Кривбасс". Попал в плен при выходе из Иловайского котла в 2014 году, в котором находился 10 дней.

Напомним, в войне против Украины, развязанной Россией 24 февраля 2022 года, российские оккупанты нарушают права украинских военнопленных. Например, их заставляют собирать тела погибших сослуживцев.

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