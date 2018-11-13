Бывший тренер "Шахтера" возглавил "Сельту"

Фото: Мигел Кардозу (rccelta.es)

Специалист входил в тренерский штаб Паулу Фонсеки

Португальский специалист Мигел Кардозу стал новым главным тренером "Сельты". Об этом сообщает официальный сайт испанского клуба.

На этому посту он сменил Антонио Мохамеда, который был отправлен в отставку после поражения от мадридского "Реала" со счетом 2:4.

Отметим, что с 2013 по 2016 год Кардосо работал с молодежной командой "Шахтера", а в сезоне 2016/17 являлся членом тренерского штаба Паулу Фонсеки.

После этого он возглавил "Риу Аве", с которым в сезоне 2017/18 занял пятое место в чемпионате Португалии, а перед стартом текущего сезона тренировал "Нант". Тем не менее, в французском клубе 46-летний португалец проработал только до начала октября, после чего был отправлен в отставку, когда "канарейки" занимали 19 место в турнирной таблице, набрав шесть очков в восьми матчах.

В 12 матчах текущего сезона "Сельта" имеет в своем активе 14 очков и занимает 14 место в национальном первенстве.