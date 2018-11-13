Колишній тренер "Шахтаря" очолив "Сельту"

Фото: Мігел Кардозу (rccelta.es)

Фахівець входив до тренерського штабу Паулу Фонсеки

Португальський фахівець Мігел Кардозу став новим головним тренером "Сельти". Про це повідомляє офіційний сайт іспанського клубу.

На цьому посту він змінив Антоніо Мохамеда, який був відправлений у відставку після поразки від мадридського "Реала" з рахунком 2:4.

Відзначимо, що з 2013 до 2016 року Кардосо працював з молодіжною командою "Шахтаря", а в сезоні 2016/17 був членом тренерського штабу Паулу Фонсеки.

Після цього він очолив "Ріу Аве", з яким у сезоні 2017/18 посів п'яте місце в чемпіонаті Португалії, а перед стартом поточного сезону тренував "Нант". Проте, в французькому клубі 46-річний португалець пропрацював лише до початку жовтня, після чого був відправлений у відставку, коли "канарки" займали 19 місце в турнірній таблиці, набравши шість очок у восьми матчах.

У 12 матчах поточного сезону "Сельта" має в своєму активі 14 очок і займає 14 місце в національній першості.