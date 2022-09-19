Бывший тренер "Динамо" перебрался в экзотический чемпионат

Белорусский специалист возглавил представителя Первого дивизиона Кипра. В 2017-2019 гг. он работал с киевским "Динамо".

Хацкевич приступит к работе после четырех туров первенства. "Кармиотисса" набрала 3 очка в чемпионате, обыграв "Арис" (2:1) в прошлый четверг. Действиями команды руководил и. о. главного тренера Христос Харалабуа. Начинал сезон во главе "Кармиотиссы" чех Душан Угрин-младший.

Хацкевич же пребывал без работы с марта 2021-го. Тогда его уволили из волгоградского "Ротора". Игровая и тренерская карьера 48-летнего белоруса, прежде всего, связана с "Динамо". Он защищал цвета киевлян в 1996-2004 гг., а благодаря работе с дублем "бело-синих" возглавил первую команду гранда после отставки Сергея Реброва летом 2017 года.

"Динамо" под руководством Хацкевича завоевало 2 Суперкубка Украины (2018, 2019), но в украинской Премьер-лиге не смогло навязать конкуренцию "Шахтеру". В еврокубках "бело-синие" дважды без шансов вылетали в 1/8 финала Лиги Европы.