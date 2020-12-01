Бывший топ-менеджер рынка "Столичный" назвал заявления новой администрации "манипуляцией"

Новое руководство рынка "Столичный" не имело доступа к документам и информации, которую комментирует, а также не принимало участие в собраниях акционеров.

Об этом сообщил бывший руководитель оптового сельскохозяйственного рынка "Столичный Алексей Чумак в интервью "Апострофу".

"Дмитрий Долгушевский действительно работал в команде рынка достаточно длительное время… Но во времена моего руководства Долгушевский точно не имел доступа к документам и информации, которая комментируется им в интервью. Более того, он ни разу не присутствовал на общем собрании и не мог знать об отношениях предприятия с акционерами", - заявил Чумак.

По его словам, за восемь лет работы в качестве директора было проведено более семидесяти общих собраний участников общества по различным вопросам. Участие в этих собраниях всегда принимали все акционеры общества - через уполномоченных представителей. Также собрание утверждало и отчеты о результатах работы.

"Я удивлен приведенным им фактам, ведь подавляющая их часть - это абсолютные манипуляции или даже откровенная ложь. Человек искажает даже достаточно простой вопрос, например, говорит о сохранении новым руководством предыдущей команды проекта. Ведь, по факту, кроме меня уволились по собственному желанию или по инициативе работодателя тринадцать ключевых работников предприятия… Также не слышал я и об "уйме уголовных дел", о которых он говорит... Возможно, они где-то только задумываются. Как не слышал и о недоимках и выводе денег на "левые компании", - добавляет Чумак.

Он также отмечает, что компания несколько раз проходили комплексные проверки контролирующих органов и специалисты не сомневались в правдивости финансовых операций, и не находили признаков ничтожности в расчетах и договорах.

Кроме того, почти ежегодно проводился профессиональный аудит в интересах акционеров известными аудиторскими компаниями - результаты владельцев полностью удовлетворяли.

"При передаче дел и должности вновь назначенному директору был подписан акт с указанием отсутствия каких-либо претензий или вопросов ко мне со стороны ООО "Рынок сельскохозяйственной продукции "Столичный", его акционеров, нового директора, главного бухгалтера и других ключевых должностных лиц", - отмечает Чумак.

По словам Чумака, реальные результаты работы рынка кардинально отличаются от тех показателей, которые озвучило новое руководство. А значительный остаток переходных средств за прошлый год позволяли предприятию строить новые торговые площади или погасить и реструктурировать значительную часть финансовых обязательств.

Напомним, несколько месяцев назад была обнародована информация о том, что номинальный мажоритарный владелец рынка Александр Стельмах заключил соглашение о продаже 54,25% его доли украинско-литовской компании Stolitsa Group, а также получил соответствующий авансовый платеж.

Вскоре сторона Стельмаха приняла решение сменить менеджмент компании, а представители новой администрации рынка обвинили прежнее руководство в злоупотреблениях, а покупателей мажоритарной доли - в планах уничтожить компанию.