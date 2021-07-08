Бывший президент ЮАР попал в тюрьму за неуважение к суду

редставитель министерства полиции Лирандзу Темба.

На прошлой неделе Конституционный суд приговорил Зуму к 15 месяцам тюремного заключения за невыполнение ранее принятого в этом году указания. Суд обязал экс-президента давать показания при расследовании коррупции в течение девяти лет его правления с 2009 по 2018 год.

Полиции было приказано арестовать его к полуночи, однако он не хотел сдаваться. В конце концов экс-президент решил подчиниться полиции.

"Дорогие южноафриканцы и мир. Доводим до вашего сведения, что президент Зума решил выполнить приказ о заключении под стражу. Он собирается сдаться в исправительное учреждение", - говорится в сообщении Фонда Зумы.