Колишній президент ПАР потрапив у в'язницю за неповагу до суду

редставник міністерства поліції Лірандзу Темба.

Минулого тижня Конституційний суд засудив Зуму до 15 місяців тюремного ув'язнення за невиконання раніше прийнятого в цьому році вказівки. Суд зобов'язав екс-президента давати свідчення при розслідуванні корупції протягом дев'яти років його правління 2009 до 2018 року.

Поліції було наказано заарештувати його до півночі, проте він не хотів здаватися. Зрештою екс-президент вирішив підкоритися поліції.

"Дорогі південноафриканці і світ. Доводимо до вашого відома, що президент Зума вирішив виконати наказ про взяття під варту. Він збирається здатися до виправної установи", - йдеться в повідомленні Фонду Зуми.