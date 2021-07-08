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Колишній президент ПАР потрапив у в'язницю за неповагу до суду

Автор: Наталья Скороход

Колишній президент Південно-Африканської Республіки Джейкоб Зума потрапив до в'язниці. Його звинувачують у неповазі до суду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

редставник міністерства поліції Лірандзу Темба.

Минулого тижня Конституційний суд засудив Зуму до 15 місяців тюремного ув'язнення за невиконання раніше прийнятого в цьому році вказівки. Суд зобов'язав екс-президента давати свідчення при розслідуванні корупції протягом дев'яти років його правління 2009 до 2018 року.

Поліції було наказано заарештувати його до півночі, проте він не хотів здаватися. Зрештою екс-президент вирішив підкоритися поліції.

"Дорогі південноафриканці і світ. Доводимо до вашого відома, що президент Зума вирішив виконати наказ про взяття під варту. Він збирається здатися до виправної установи", - йдеться в повідомленні Фонду Зуми.

Нагадаємо, що президентом ПАР Зума став у 2009 році.

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