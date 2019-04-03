Бывший премьер-министр Малайзии предстал перед судом

В Куала-Лумпуре (Малазия) начался судебный процесс по делу бывшего премьер-министра Малайзии Наджиба Разака, которого обвиняют в коррупции и хищении нескольких сотен миллионов евро. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал Channel News Asia.

Если докажут вину 65-летнего Наджиба, его могут приговорить к пожизненному заключению.

Наджиба Разака и его соратников обвиняют в разграблении фонда 1MDB, а также в покупке на государственные средства элитной недвижимости и произведений искусства.

По данным следствия, Наджиб Разак перечислил на личные банковские счета более 600 млн евро из государственных средств. В ответ Разак отвергает все обвинения.

Сообщается, что каждое из обвинений, а их всего семь, может повлечь за собой 20-летний срок заключения для бывшего чиновника.

Отметим, Наджиб Разак занимал премьерский пост с 2009 по 2018 годы и покинул его после того, как в мае 2018-го на парламентских выборах в стране впервые за последние более чем 60 лет победила оппозиция.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Малайзии прокуроры объявили подозрение бывшему премьер-министру страны Наджибу Разаку в злоупотреблении властью и присвоении сотни миллионов долларов из государственного фонда.