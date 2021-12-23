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Бывший премьер Израиля провел неделю в изоляции: известна причина

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Израиль, Четверг 23 декабря 2021 05:42
Бывший премьер Израиля провел неделю в изоляции: известна причина Фото: Биньямин Нетаньяху, бывший премьер-министр Израиля, оппозиционер (Виталий Носач,РБК-Украина)
Автор: Наталья Скороход

Бывший премьер-министр Израиля и лидер оппозиции Биньямин Нетаньяху провел неделю на изоляции. Причиной стал контакт с носителем коронавируса "Омикрон".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Times of Israel.

Представитель Кнессета сообщил, Нетаньяху вышел из карантина через неделю после контакта с носителем штамма коронавируса "Омикрон". Тест на коронавирус дал два отрицательных результата.

Нетаньяху и еще около 130 человек в Кнессете в пятницу вечером отправились на изоляцию после того, как заражение коронавирусом подтвердили у четырех депутатов парламента, в том числе у личного тренера бывшего премьер-министра.

Предполагается, что три из этих четырех случаев связаны со штаммом вируса "Омикрон". А согласно новым правилам в Израиле, люди, которые вступили в прямой контакт с носителем "Омикрон", должны изолироваться на семь дней, даже если они полностью вакцинированы.

Напомним, что в Израиле ужесточат ограничения из-за штамма "Омикрон". Это коснется торговых точек, ресторанов и других заведений.

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