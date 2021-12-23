Бывший премьер Израиля провел неделю в изоляции: известна причина

Бывший премьер-министр Израиля и лидер оппозиции Биньямин Нетаньяху провел неделю на изоляции. Причиной стал контакт с носителем коронавируса "Омикрон".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Times of Israel .

Представитель Кнессета сообщил, Нетаньяху вышел из карантина через неделю после контакта с носителем штамма коронавируса "Омикрон". Тест на коронавирус дал два отрицательных результата.

Нетаньяху и еще около 130 человек в Кнессете в пятницу вечером отправились на изоляцию после того, как заражение коронавирусом подтвердили у четырех депутатов парламента, в том числе у личного тренера бывшего премьер-министра.