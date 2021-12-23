Колишній прем'єр Ізраїлю провів тиждень в ізоляції: відома причина

Колишній прем'єр-міністр Ізраїль і лідер опозиції Біньямін Нетаньяху провів тиждень на ізоляції. Причиною став контакт з носієм коронавірусу "Омікрон".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Times of Israel .

Представник кнесету повідомив, Нетаньяху вийшов з карантину через тиждень після контакту з носієм штаму коронавірусу "Омікрон". Тест на коронавірус дав два негативних результату.

Нетаньяху і ще близько 130 осіб у Кнесеті у п'ятницю ввечері вирушили на ізоляцію після того, як зараження коронавірусом підтвердили у чотирьох депутатів парламенту, в тому числі особистого тренера колишнього прем'єр-міністра.