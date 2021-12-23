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Колишній прем'єр Ізраїлю провів тиждень в ізоляції: відома причина

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Ізраїль, Четвер 23 грудня 2021 05:42
Колишній прем'єр Ізраїлю провів тиждень в ізоляції: відома причина Фото: Біньямін Нетаньяху, колишній прем'єр-міністр Ізраїлю, опозиціонер (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталья Скороход

Колишній прем'єр-міністр Ізраїль і лідер опозиції Біньямін Нетаньяху провів тиждень на ізоляції. Причиною став контакт з носієм коронавірусу "Омікрон".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Times of Israel.

Представник кнесету повідомив, Нетаньяху вийшов з карантину через тиждень після контакту з носієм штаму коронавірусу "Омікрон". Тест на коронавірус дав два негативних результату.

Нетаньяху і ще близько 130 осіб у Кнесеті у п'ятницю ввечері вирушили на ізоляцію після того, як зараження коронавірусом підтвердили у чотирьох депутатів парламенту, в тому числі особистого тренера колишнього прем'єр-міністра.

Передбачається, що три з цих чотирьох випадків пов'язані зі штамом вірусу "Омікрон". А згідно з новими правилами в Ізраїлі, люди, які вступили в прямий контакт з носієм "Омікрон", повинні ізолюватися на сім днів, навіть якщо вони повністю вакциновані.

Нагадаємо, що в Ізраїлі посилять обмеження через штам "Омікрон". Це торкнеться торгових точок, ресторанів та інших закладів.

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