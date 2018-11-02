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Бывший премьер Британии намерен возглавить МИД страны, - The Sun

Новости » Политика    02.11.2018 - 06:34
Фото: Дэвид Кэмерон (из открытых источников)
Фото: Дэвид Кэмерон (из открытых источников)

Дэвид Кэмерон рассказал о намерении вернуться в политику

Бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон рассказал о намерении вернуться в большую политику. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на таблоид The Sun.

Сообщается, что он обдумывает способы возвращения в большую политику.

"Призвание Дэвида в государственной службе, и он часто говорит, что не исключал бы возвращение в публичное пространство", - рассказал источник изданию.

Вместе с тем, пресс-секретарь Кэмерона отказался от комментариев на эту тему.

Напомним, ранее сообщалось, что в 2016 году Дэвид Кэмерон объявил о сложении с себя полномочий депутата Палаты общин.

Так, после референдума о выходе Великобритании из Евросоюза Кэмерон, который был его инициатором, но выступал за сохранение членства страны в ЕС, ушел в отставку с поста премьер-министра.

Отметим, с 2001 года Кэмерон представлял в парламенте избирательный округ Уитни в графстве Оксфордшир.

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