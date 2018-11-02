Колишній прем'єр Британії має намір очолити МЗС країни, - The Sun

Фото: Девід Кемерон (з відкритих джерел)

Девід Кемерон розповів про намір повернутися в політику

Колишній прем'єр-міністр Великобританії Девід Кемерон розповів про намір повернутися у велику політику. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на таблоїд The Sun.

Повідомляється, що він обдумує способи повернення у велику політику.

"Покликання Девіда в державній службі, і він часто говорить, що не виключав би повернення у публічний простір", - розповіло джерело виданню.

Разом з тим, прес-секретар Кемерона відмовився від коментарів на цю тему.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в 2016 році Девід Кемерон оголосив про складання з себе повноважень депутата Палати громад.

Так, після референдуму про вихід Великобританії з Євросоюзу Кемерон, який був його ініціатором, але виступав за збереження членства країни в ЄС, пішов у відставку з поста прем'єр-міністра.

Зазначимо, з 2001 року Кемерон представляв у парламенті виборчий округ Уїтні в графстві Оксфордшир.