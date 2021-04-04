Бывший наследный принц Иордании подтвердил пребывание под домашним арестом

Бывший наследный принц Хамза бен Хусейн Иордании подтвердил, что его поместили под домашний арест. В то же время военные эту информацию опровергали.

Об этом сказал его адвокат для ВВС.

По словам бывшего наследного принца, он находится под домашним арестом, ему отключили интернет и телефон.

"Меня посетил начальник генерального штаба Вооруженных сил Иордании, который сообщил, что мне не разрешается выходить на улицу, общаться или встречать с людьми, поскольку на тех встречах, на которых я присутствовал, или в социальных сетях по итогам мероприятий с моим участием была замечена критика правительства или короля", - сказал Хамза бен Хусейн.

Он также заявил, что не участвовал ни в каком "иностранном заговоре" и раскритиковал работу властей.



Напомним, в субботу, 3 апреля, в Иордании разоблачили попытку государственного переворота. По подозрению в заговоре против короля Абдаллы II арестовали около 20 человек, а также ограничили передвижение сына экс-короля Хусейна принца Хамзы ибн Хусейна.