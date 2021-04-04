ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Колишній наслідний принц Йорданії підтвердив перебування під домашнім арештом

Новость на русском → Йорданія, Неділя 04 квітня 2021 06:37
Колишній наслідний принц Йорданії підтвердив перебування під домашнім арештом Фото: Хамза бен Хусейн (скріншот з відео ВПС)
Автор: Даша Харченко

Колишній наслідний принц Хамза бен Йорданії Хусейн підтвердив, що його помістили під домашній арешт. Водночас військові цю інформацію спростовували.

Про це сказав його адвокат для ВВС.

За словами колишнього наслідного принца, він перебуває під домашнім арештом, йому відключили інтернет і телефон.

"Мене відвідав начальник генерального штабу Збройних сил Йорданії, який повідомив, що мені не дозволяється виходити на вулицю, спілкуватися або зустрічати з людьми, оскільки на тих зустрічах, на яких я був присутній, або в соціальних мережах за підсумками заходів з моєю участю була помічена критика уряду або короля", - сказав Хамза Хусейн бен.

Він також заявив, що не брав участь ні в якій "іноземній змові" і розкритикував роботу влади.

Нагадаємо, в суботу, 3 квітня, в Йорданії викрили спробу державного перевороту. За підозрою у змові проти короля Абдалли II заарештували близько 20 осіб, а також обмежили пересування сина екс-короля Хусейна принца Хамзи ібн Хусейна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України В світі Иордания
NEWS
Україна працює над зустріччю Зеленського з Байденом, - Маркарова
Україна працює над зустріччю Зеленського з Байденом, - Маркарова
DAILY
Армія ветеранів. Для чого Рада дозволила "миттєву мобілізацію" резервістів
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Армія ветеранів. Для чого Рада дозволила "миттєву мобілізацію" резервістів