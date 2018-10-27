Бывший глава правительства Каталонии заявил о создании новой партии

Фото: Карлес Пучдемон (facebook.com/KRLSPuigdemont)

Партия будет иметь название "The Call" ("Вызов")

Экс-президент правительства Каталонии Карлес Пучдемон в субботу, 27 октября, заявил о создании новой политической силы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.

Как сообщается, новая партия под названием "The Call" ("Вызов") проведет в субботу учредительное собрание, отмечая годовщину референдума, признанного Мадридом незаконным.

"Год, который отделяет нас от этой исторической даты, прошел не так, как мы хотели. Но отступать - не вариант", - заявил глава каталонского правительства Ким Торра, который поддерживает Пучдемона.

Отмечается, что встреча партии Пучдемона состоится в городе Манреса, рядом с тюрьмой, где находятся бывшие каталонские министры, которые принимали участие в подготовке референдума. Суд над 18 бывшими каталонскими политиками, как ожидается, начнется в начале 2019 года.

Кроме того, Пучдемон должен представить "Совет Республики" - своего рода каталонское правительство в эмиграции в Бельгии.

"Мы не говорим о мечте, мы говорим о реальности, о каталонской республике", - говорится в рекламном видео для новой партии.

Напомним, ранее сообщалось, что 12 октября несколько десятков тысяч каталонцев, выступающих за единство с Испанией, вышли на улицы, чтобы отметить национальный день.

Отметим, что в Барселоне в понедельник, 1 октября, прошли массовые акции протеста в годовщину референдума о независимости Каталонии, которые к вечеру переросли в беспорядки.

Центральные улицы Барселоны перекрыли более 100 активистов сепаратистской каталонской организации "Комитет в защиту республики" (CDR), чтобы отметить годовщину проведенного в прошлом году референдума о независимости от Испании, который был признан.