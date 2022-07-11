Бывший босс Формулы-1 Экклстоун обвинен в мошенничестве: цифры поражают

Против экс-босса Формулы-1 начал следствие британский суд. 91-летний бизнесмен в своей налоговой декларации не указал недвижимость за пределами Соединенного Королевства на сотни миллионов фунтов.

Прокурорская служба получила от налоговиков доказательства вероятного мошенничества Экклстоуна, "забывшего" задекларировать заморские активы. Представитель ведомства Саймон Йорк анонсировал, что следствие будет "сложным и всеобъемлющим".

"Уголовное обвинение связано с оффшорными активами на сумму свыше 400 млн фунтов, мы на стороне честных налогоплательщиков и должны всегда бороться с мошенническими действиями. От нашего преследования никто не уйдет", – заверил представитель Королевской прокурорской службы.

Кто такой Берни Экклстоун

Британский бизнесмен, появившийся в Королевских автогонках в конце 50-х. Выступления в гран-при для уроженца Саффолка сложились неудачно, поэтому он стал менеджером пилотов.

В 1972 году приобрел конюшню "Брэбхем", которой руководил полтора десятилетия. Как владелец команды создал с коллегами Ассоциацию конструкторов Формулы-1, которая отдала Экклстоуну ведущую роль в чемпионате.

Британец занимался продажей прав на телевизионный показ гонок и впоследствии получил контроль над финансовыми потоками Формулы-1. Кроме того, его компании занимались управлением, организацией и логистикой каждого гран-при.

В январе 2017 года Экклстоун за ориентировочно 3,3 млрд фунтов продал контрольный пакет акций группы компаний Formula One Group. Покупателем стала американская компания Liberty Media.

Недавно Экклстоун заявил, что готов поймать пулю "за Путина" и назвал украинцев частью русского народа. После осуждения этих утверждений со стороны нового руководства Ф-1 и 7-кратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона попытался забрать свои слова назад.