Колишній бос Формули-1 Екклстоун звинувачений у шахрайстві: цифри вражають

Проти екс-боса Формули-1 розпочав слідство британський суд. 91-річний бізнесмен у своїй податковій декларації не вказав нерухомість за межами Сполученого Королівства на сотні мільйонів фунтів.

Прокурорська служба отримала від податківців докази ймовірного шахрайства Екклстоуна, який "забув" задекларувати заморські активи. Представник відомства Саймон Йорк анонсував, що слідство буде "складним і всеохопним".

"Кримінальне звинувачення пов'язане з офшорними активами на суму понад 400 млн фунтів, ми на боці чесних платників податкові і повинні завжди боротися з шахрайськими діями. Від нашого переслідування ніхто не втече", – запевнив речник Королівської прокурорської служби.

Хто такий Берні Екклстоун

Британський бізнесмен, який з'явився у Королівських автоперегонах наприкінці 50-х. Виступи в гран-прі для уродженця Саффолка склалися невдало, тож він став менеджером пілотів.

У 1972 році придбав стайню "Бребхем", якою керував півтора десятиліття. Як власник команди створив із колегами Асоціацію конструкторів Формули-1, що надала Екклстоуну провідну роль у чемпіонаті.

Британець займався продажем прав на телевізійний показ перегонів і згодом отримав контроль над фінансовими потоками Формули-1. Окрім того, його компанії займалися управлінням, організацією та логістикою кожного гран-прі.

У січні 2017-го Екклстоун за орієнтовно 3,3 млрд фунтів продав контрольний пакет акцій групи компаній Formula One Group. Покупцем стала американська компанія Liberty Media.

Нещодавно Екклстоун заявив, що готовий впіймати кулю "за Путіна" та назвав українців частиною російського народу. Після засудження цих тверджень із боку нового керівництва Ф-1 та 7-разового чемпіона світу Льюїса Хемілтона спробував забрати свої слова назад.