ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Промокоди
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Колишній "беркутівець" не служитиме в поліції: МВС оскаржить рішення суду

Київ, П'ятниця 04 грудня 2020 20:58
Колишній "беркутівець" не служитиме в поліції: МВС оскаржить рішення суду
Фото: Артем Шевченко (facebook.com/artem.shevchenko.9)
Автор: Дмитро Левицький

Міністерство внутрішніх справ та Нацполіція будуть блокувати поновлення на посаді екс-командира роти "Беркута" Віктора Шаповалова. Відомства оскаржать рішення Харківського окружного адміністративного суду.

Про це заявив директор департаменту комунікацій МВС України Артем Шевченко на сторінці у Twitter.

"Він не буде служити у лавах поліції - таким там місце", - написав представник МВС.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що Харківський окружний адміністративний суд скасував звільнення Шаповалова з МВС. Шаповалов перебуває під слідством у справі Майдану, але був звільнений з СІЗО за так званим "законом Савченко".

Як писало РБК-Україна, колишній правоохоронець звинувачувався в перевищенні влади щодо активістів Майдану. Станом на сьогодні колишній "беркутівець" все ще перебуває під слідством і не виправданий.

Додамо, у жовтні суд оголосив у міжнародний розшук колишніх бійців спецпідрозділу "Беркут", яких передали ОРДЛО в рамках обміну полоненими. "Беркутівці" звинувачуються у розстрілі 48 учасників Майдану.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Суспільство Міністерство внутрішніх справ УкраїниБеркутСуд

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся