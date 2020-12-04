Колишній "беркутівець" не служитиме в поліції: МВС оскаржить рішення суду

Фото: Артем Шевченко (facebook.com/artem.shevchenko.9)

Міністерство внутрішніх справ та Нацполіція будуть блокувати поновлення на посаді екс-командира роти "Беркута" Віктора Шаповалова. Відомства оскаржать рішення Харківського окружного адміністративного суду.

Про це заявив директор департаменту комунікацій МВС України Артем Шевченко на сторінці у Twitter.

"Він не буде служити у лавах поліції - таким там місце", - написав представник МВС.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що Харківський окружний адміністративний суд скасував звільнення Шаповалова з МВС. Шаповалов перебуває під слідством у справі Майдану, але був звільнений з СІЗО за так званим "законом Савченко".

Як писало РБК-Україна, колишній правоохоронець звинувачувався в перевищенні влади щодо активістів Майдану. Станом на сьогодні колишній "беркутівець" все ще перебуває під слідством і не виправданий.

Додамо, у жовтні суд оголосив у міжнародний розшук колишніх бійців спецпідрозділу "Беркут", яких передали ОРДЛО в рамках обміну полоненими. "Беркутівці" звинувачуються у розстрілі 48 учасників Майдану.