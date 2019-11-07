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Бывших сотрудников Twitter обвинили в шпионаже на Саудовскую Аравию

Новости » В мире     07.11.2019 - 02:26
Бывших сотрудников Twitter обвинили в шпионаже на Саудовскую Аравию
Иллюстративное фото (pixabay / LoboStudioHamburg)

Фигуранты дела занимались сбором личных данных пользователей и за деньги передавали их саудовским чиновникам

Министерство юстиции США обвинило двух бывших сотрудников Twitter в передаче Саудовской Аравии данных о пользователях. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на газету The New York Times.

Отмечается, что обвинения предъявлены Ахмеду Абуаммо и Али аль-Забараху. Первый является гражданином США, второй имеет гражданство Саудовской Аравии.

В деле фигурирует еще один гражданин Саудовской Аравии Ахмед аль-Мутайри. Ему также предъявлены обвинения.

Фигуранты дела занимались сбором личных данных пользователей и за деньги передавали их саудовским чиновникам.

Как сообщает Reuters, аль-Мутайри обвиняется в посредничестве между саудовскими властями и сотрудниками Twitter, что приравняли к шпионажу.

Также сообщается, что это первый случай обвинения гражданина Саудовской Аравии федеральными властями в работе в качестве агента иностранной державы.

Напомним, что российские агенты в США пытались взломать систему ФБР. Такие действия предпринимались начиная с 2010 года. Главной целью было помешать бюро в отслеживании российских шпионов в США. В результате из территории Америки были высланы 35 российских разведчиков, а также было запрещено российским дипломатам пользоваться двумя объектами в США.

Также сообщалось, что в Польше был арестован мужчина по подозрению в сотрудничестве с российскими спецслужбами, ему уже предъявлены официальные обвинения.

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