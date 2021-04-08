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Бывших сотрудников Трампа не берут на работу, - WP

Автор: Артур Родивилов

Бывшие сотрудники администрации экс-президента США Дональда Трампа сталкиваются с проблемами при трудоустройстве. Руководители опасаются критики со стороны деловых партнеров и новой власти.

Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на специалистов по работе с кадрами.

По словам специалистов, незаинтересованность работодателей в бывших сотрудниках Трампа объясняется низким рейтингом одобрения экс-президента на момент его ухода с поста, а также тем, что Трамп стал первым в истории главой государства, которому дважды выносили импичмент.

"Советам директоров не нужны проблемы или критика", - пояснил один из источников издания.

Другие эксперты добавили, что в настоящее время компании пытаются добиться благосклонности Демократической партии США, которая контролирует Белый дом и обе палаты американского Конгресса. Это снижает спрос на республиканцев в целом, в том числе на экс-сотрудников администрации.

На днях Трамп намекнул, что может баллотироваться на президентских выборах в 2024-м году. Но прямо об этом не заявил.

Напомним, Трамп проиграл выборы президента Джо Байдену в ноябре 2020 года. После этого он длительное время говорил о фальсификации выборов, но в итоге ушел с поста в день инаугурации Байдена.

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