Бывшие члены НАПК перед увольнением выплатили себе по 100-180 тысяч гривен

Перед увольнением члены Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) выплатили себе от 100 до 180 тысяч гривен материальной помощи. Об этом заявила временно исполняющая обязанности руководителя НАПК Наталья Новак, передает корреспондент РБК-Украина.

По ее словам, материальную помощь себе выплатили все пять членов и исполняющий обязанности руководителя НАПК. При этом Новак отметила, что такие действия предусмотрены законодательством.

"Когда я пришла в НАПК, руководство самоликвидировалось, там уже никого не было. Все они освободились, забрали трудовые книжки, выплатили себе материальную помощь на социально-экономические нужды. Я не помню точную сумму, но речь идет о всех пятерых членов НАПК и одного исполняющего обязанности руководителя аппарата НАПК. И это были суммы от 100 до 180 тысяч гривен", - рассказала Новак.

По ее словам, в связи с выплатой материальной помощи у агентства не осталось средств в бюджете для выплаты зарплат.

Напомним, 18 октября вступил в силу закон, основной целью которого является совершенствование деятельности НАПК. 20 октября Кабмин назначил Наталью Новак временно исполняющей председателя НАПК.

Также РБК-Украина писало, что 16 декабря конкурсная комиссия избрала новым председателем НАПК Александра Новикова. За его кандидатуру проголосовали единогласно - все 6 членов конкурсной комиссии.