Бывшей судье райсуда Киева сообщили о подозрении по делу Майдана

Прокуратура сообщила о подозрении бывшей судье одного из районных судов Киева по делу Майдана. Она подозревается в препятствовании проведению митингов и демонстраций во время событий 2013-2014 годов.

Следствие установило, что подозреваемая, находясь в должности судьи, 23 января 2014 года без доказательств привлекла к административной ответственности трех человек за якобы "невыполнение водителями требований об остановке".

"Указанные лица 29 декабря 2013 года были участниками движения колонны транспортных средств от улицы Крещатик до резиденции бывшего президента Украины "Межигорье" в селе Новые Петровцы Киевской области", - рассказали в прокуратуре.

Чтобы запугать митингующих, подозреваемая назначила им самый строгий вид административного взыскания - лишение права управления автомобилем.

Это решение потом отменили в апелляционном суде, а дела в отношении митингующих были закрыты в связи с отсутствием события и состава нарушения.

Теперь бывший судье грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Это максимальное наказание, предусмотренное статьей 340 УК Украины, по которой ей объявили подозрение.