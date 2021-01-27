Дело Майдана: суд разрешил заочное расследование против экс-главы Минобороны

Фото: Революция Достоинства (РБК-Украина)

Печерский районный суд Киева разрешил провести досудебное расследование против бывшего министра обороны Украины. Его подозревают в участии в группировке, которая осуществляла преступления против активистов Майдана.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

"Разрешение предоставлено в уголовном производстве по подозрению бывших президента Украины, министра внутренних дел и его заместителя, председателя Службы безопасности Украины ... и других высокопоставленных должностных лиц в организации в составе преступной группировки с 18 по 20 февраля 2014 года ряда тяжких и особо тяжких преступлений", - говорится в сообщении.

В ведомстве также добавили, что такое решение суда дает право проводить расследования в отсутствие бывшего чиновника, поскольку он скрывается от следствия.

Отметим, в период с 2012 по 27 февраля 2014 года должность министра обороны Украины занимал бывший украинский политик русского происхождения Павел Лебедев.

Напомним, ранее суд разрешил провести расследование против бывшего командующего внутренних войск МВД Украины.

Также РБК-Украина писало, что приговор бывшим сотрудникам спецподразделения "Беркут" могут вынести в середине следующего года. К концу весны могут быть судебные прения.