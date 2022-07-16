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Колишнього співробітника управління СБУ в Криму будуть судити за держзраду

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Київ, Субота 16 липня 2022 16:27
Колишнього співробітника управління СБУ в Криму будуть судити за держзраду Фото: ексспівробітника СБУ Криму будуть судити за держзраду (ssu gov ua)
Автор: Наталія Юрченко

Колишнього співробітника кримського управління СБУ будуть судити за державну зраду. Він у 2014 році перейшов на бік Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державне бюро розслідувань.

За даними слідства, ексспівробітник СБУ у 2014 році зрадив військовій присязі і перейшов на бік ворога під час захоплення Криму. Він пішов на військову службу до ФСБ та діяв на шкоду суверенітету, територіальній цілісності та недоторканості України.

На новій "посаді" зрадник координував хакерські угрупування, які здійснювали кібератаки. Таким чином злочинці втручалися в роботу комп’ютерів, телекомунікаційних мереж органів української державної влади, підприємств, установ та організацій.

Матеріали справи вже передали до суду. Зраднику загрожує до 15 років ув'язнення.

Нагадаємо, що помічниця гауляйтера з Херсона Кирила Стремоусов отримала п'ять років в'язниці.

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