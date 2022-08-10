UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Бывшего сотрудника Twitter осудили в США за шпионаж в пользу Саудовской Аравии

Фото: сотрудник Twitter осужден за шпионаж в пользу Саудовской Аравии (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Бывший менеджер Twitter, обвиняемый в шпионаже в пользу Саудовской Аравии, был осужден по шести пунктам обвинения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Ахмад Абуаммо, гражданин США и Ливана, который в Twitter помогал контролировать отношения с журналистами и знаменитостями на Ближнем Востоке и в Северной Африке, был признан виновным после двух с половиной недель судебного разбирательства в федеральном суде Сан-Франциско. Присяжные оправдали его по пяти из 11 пунктов обвинения, с которыми он столкнулся.

Прокуроры заявили, что Бадер Аль-Асакер, близкий советник наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана, завербовал Абуаммо, чтобы использовать свои инсайдерские знания для доступа к учетным записям и получения личной информации о саудовских диссидентах.

Прокуратура заявила, что Абуаммо получил не менее 300 тысяч долларов и роскошные часы за 20 тысяч долларов от Аль-Асакера и скрыл деньги, поместив их на счет родственника в Ливане и переведя их на свой собственный счет в Соединенных Штатах.

Напомним, что ранее сообщалось об игнорировании Twitter запросов, касающихся удаления контента с российской пропагандой.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиСаудовская АравияTwitter