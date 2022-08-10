Бывшего сотрудника Twitter осудили в США за шпионаж в пользу Саудовской Аравии

Ахмад Абуаммо, гражданин США и Ливана, который в Twitter помогал контролировать отношения с журналистами и знаменитостями на Ближнем Востоке и в Северной Африке, был признан виновным после двух с половиной недель судебного разбирательства в федеральном суде Сан-Франциско. Присяжные оправдали его по пяти из 11 пунктов обвинения, с которыми он столкнулся.

Прокуроры заявили, что Бадер Аль-Асакер, близкий советник наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана, завербовал Абуаммо, чтобы использовать свои инсайдерские знания для доступа к учетным записям и получения личной информации о саудовских диссидентах.

Прокуратура заявила, что Абуаммо получил не менее 300 тысяч долларов и роскошные часы за 20 тысяч долларов от Аль-Асакера и скрыл деньги, поместив их на счет родственника в Ливане и переведя их на свой собственный счет в Соединенных Штатах.