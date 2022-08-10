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Бывшего сотрудника Twitter осудили в США за шпионаж в пользу Саудовской Аравии

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Вашингтон, Среда 10 августа 2022 04:22
Бывшего сотрудника Twitter осудили в США за шпионаж в пользу Саудовской Аравии Фото: сотрудник Twitter осужден за шпионаж в пользу Саудовской Аравии (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Бывший менеджер Twitter, обвиняемый в шпионаже в пользу Саудовской Аравии, был осужден по шести пунктам обвинения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Ахмад Абуаммо, гражданин США и Ливана, который в Twitter помогал контролировать отношения с журналистами и знаменитостями на Ближнем Востоке и в Северной Африке, был признан виновным после двух с половиной недель судебного разбирательства в федеральном суде Сан-Франциско. Присяжные оправдали его по пяти из 11 пунктов обвинения, с которыми он столкнулся.

Прокуроры заявили, что Бадер Аль-Асакер, близкий советник наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана, завербовал Абуаммо, чтобы использовать свои инсайдерские знания для доступа к учетным записям и получения личной информации о саудовских диссидентах.

Прокуратура заявила, что Абуаммо получил не менее 300 тысяч долларов и роскошные часы за 20 тысяч долларов от Аль-Асакера и скрыл деньги, поместив их на счет родственника в Ливане и переведя их на свой собственный счет в Соединенных Штатах.

Напомним, что ранее сообщалось об игнорировании Twitter запросов, касающихся удаления контента с российской пропагандой.

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