Колишнього співробітника Twitter засудили в США за шпигунство на користь Саудівської Аравії

Ахмад Абуаммо, громадянин США і Лівану, який в Twitter допомагав контролювати відносини з журналістами і знаменитостями на Близькому Сході і в Північній Африці, був визнаний винним після двох з половиною тижнів судового розгляду у федеральному суді Сан-Франциско. Присяжні виправдали його за п'ятьма з 11 пунктів звинувачення, з якими він зіткнувся.

Прокурори заявили, що Бадер Аль-Асакер, близький радник наслідного принца Саудівської Аравії Мухаммеда бін Салмана, завербував Абуаммо, щоб використовувати свої інсайдерські знання для доступу до облікових записів і отримання особистої інформації про Саудівських дисидентів.

Прокуратура заявила, що Абуаммо отримав не менше 300 тисяч доларів і розкішний годинник за 20 тисяч доларів від Аль-Асакера і приховав гроші, помістивши їх на рахунок родича в Лівані і перевівши їх на свій власний рахунок в Сполучених Штатах.