ua ru
Ср, 10 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Колишнього співробітника Twitter засудили в США за шпигунство на користь Саудівської Аравії

Новость на русском →
Вашингтон, Середа 10 серпня 2022 04:22
Колишнього співробітника Twitter засудили в США за шпигунство на користь Саудівської Аравії Фото: співробітник Twitter засуджений за шпигунство на користь Саудівської Аравії (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Колишній менеджер Twitter, обвинувачений у шпигунстві на користь Саудівської Аравії, був засуджений за шістьма пунктами звинувачення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Ахмад Абуаммо, громадянин США і Лівану, який в Twitter допомагав контролювати відносини з журналістами і знаменитостями на Близькому Сході і в Північній Африці, був визнаний винним після двох з половиною тижнів судового розгляду у федеральному суді Сан-Франциско. Присяжні виправдали його за п'ятьма з 11 пунктів звинувачення, з якими він зіткнувся.

Прокурори заявили, що Бадер Аль-Асакер, близький радник наслідного принца Саудівської Аравії Мухаммеда бін Салмана, завербував Абуаммо, щоб використовувати свої інсайдерські знання для доступу до облікових записів і отримання особистої інформації про Саудівських дисидентів.

Прокуратура заявила, що Абуаммо отримав не менше 300 тисяч доларів і розкішний годинник за 20 тисяч доларів від Аль-Асакера і приховав гроші, помістивши їх на рахунок родича в Лівані і перевівши їх на свій власний рахунок в Сполучених Штатах.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося про ігнорування Twitter запитів, що стосуються видалення контенту з російською пропагандою.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Саудовская Аравия Twitter
NEWS
Збитий гелікоптер та 300 ліквідованих окупантів: названі нові втрати росіян
Збитий гелікоптер та 300 ліквідованих окупантів: названі нові втрати росіян
DAILY
Ядерний шантаж. Навіщо Росії Запорізька АЕС і в чому ризики для України
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Ядерний шантаж. Навіщо Росії Запорізька АЕС і в чому ризики для України