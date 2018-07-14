Бывшего премьера Пакистана и его дочь арестовали в аэропорту

Премьер Пакистана был арестован в пятницу вечером

Бывшего главу правительства Пакистана Наваза Шарифа, который был заочно приговорен к 10 годам тюрьмы по делу о коррупции, и его дочь арестовали в аэропорту. Об этом сообщает издание Bloomberg.

Так, СМИ сообщали, что экс-премьер и его дочь Мариам прилетели в Международный аэропорт в Лахор из Лондона.

"Бывший премьер-министр Пакистана Наваз Шариф был арестован после того, как он приземлился в своем родном городе Лахор в пятницу вечером перед национальным голосованием", - сообщает Bloomberg.

Отметим, что 6 июля суд в Пакистане приговорил Шарифа по обвинению в коррупции к 10 годам заключения. В частности, экс-чиновника обвиняли в коррупции, связанной с четырьмя дорогими квартирами в Лондоне.

При этом сам экс-глава пакистанского правительства называет обвинения в свой адрес политически мотивированными. 67-летний Шариф подал в отставку в июле 2017 года после того, как Верховный суд запретил ему занимать должности в органах власти по обвинению в коррупции.

Напомним, в прошлом году в конце июля Верховный суд Пакистана отстранил от власти премьер-министра Наваза Шарифа после расследования по обвинениям в коррупции.