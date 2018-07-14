Колишнього прем'єра Пакистану та його доньку заарештували в аеропорту

Прем'єр Пакистану був арештований у п'ятницю ввечері

Колишнього голову уряду Пакистану Наваза Шаріфа, якого було заочно засуджено до 10 років в'язниці у справі про корупцію, та його доньку заарештували в аеропорту. Про це повідомляє видання Bloomberg.

Так, ЗМІ повідомляли, що екс-прем'єр та його донька Маріам прилетіли до Міжнародного аеропорту в Лахор з Лондона.

"Колишній прем'єр-міністр Пакистану Наваз Шаріф був заарештований після того, як він приземлився у своєму рідному місті Лахор у п'ятницю ввечері перед національним голосуванням", - повідомляє Bloomberg.

Зазначимо, що 6 липня суд у Пакистані засудив Шаріфа за обвинуваченням у корупції до 10 років ув'язнення. Зокрема, екс-урядовця звинувачували у корупції, пов'язаній з чотирма дорогими квартирами у Лондоні.

При цьому сам екс-очільник пакистанського уряду називає звинувачення на свою адресу політично вмотивованими. 67-річний Шаріф подав у відставку у липні 2017 року після того, як Верховний суд заборонив йому обіймати посади в органах влади через звинувачення у корупції.

Нагадаємо, минулого року у кінці липня Верховний суд Пакистану відсторонив від влади прем'єр-міністра Наваза Шаріфа після розслідування за звинуваченнями у корупції.