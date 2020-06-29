Бывшего премьера Франции приговорили к 5 годам тюрьмы

Бывшего премьер-министра Франции Франсуа Фийона признали виновным в фиктивном трудоустройстве его жены Пенелопы. Фийона приговорили к 5 годам лишения свободы.

Об этом сообщает The Guardian.

Французский экс-премьер должен реально отбыть в тюрьме 2 года. Его жену приговорили к 3 годам лишения свободы. Также супруги должны каждый по отдельности оплатить 375 тысяч штрафа. К тому же, Фийону запретили в течение 10 лет занимать любые выборные должности.

Кроме того, виновным по делу также признали Марка Жуло, который заменил Фийона в качестве депутата в период его пребывания на посту премьера. Жуло выплачивал заработную плату жене Фийона в течение длительного срока. Его приговорили к 3 годам тюрьмы и штрафу в 20 тысяч евро.

Отметим, скандал вокруг Фийона разгорелся в 2017 году, когда еженедельник Le Canard enchaine опубликовал материал о том, что его жена в течение нескольких лет получала зарплату за работу парламентского помощника, но не выполняла при этом никаких полномочий.

Расследование относительно мошенничества Фийона началось в марте 2017 года.

В мае 2017 года Фийон заявил, что выходит из политики.