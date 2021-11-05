Бывшего охранника Макрона отправили в тюрьму. В 2018 году напал на протестующего

Бывшего охранника президента Франции Эммануэля Макрона Александра Беналла приговорили к году тюрьмы и двухлетнему условному сроку. В 2018 году он напал на протестующего.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Politico .

В 2017 году Беналла отвечал за безопасность Макрона во время президентской компании.

В июле 2018 года издание Le Monde опубликовало кадры, на которых мужчина в полицейской форме нападает на участников акции, которые вышли на поддержку профсоюзов. Через несколько дней Беналла освободили, а прокуратура возбудила против него дело.

В то же время инцидент с охранником стал причиной дальнейшего давления на Макрона со стороны оппозиции и комитета сенаторов, поскольку выяснилось, что после освобождения, Беналла продолжал работать на нынешнего президента.