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Колишнього охоронця Макрона ув'язнили. У 2018 напав на протестуючого

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П'ятниця 05 листопада 2021 21:05
Колишнього охоронця Макрона ув'язнили. У 2018 напав на протестуючого Фото: колишнього охоронця Макрона ув'язнили (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Колишнього охоронця президента Франції Еммануеля Макрона Олександра Беналла засудили до року в’язниці й дворічного умовного строку. У 2018 році він напав на протестувальника.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Politico.

У 2017 році Беналла відповідав за безпеку Макрона під час президентської компанії.

У липні 2018 року видання Le Monde опублікувало кадри, на яких чоловік в поліцейській формі нападає на учасників акції, які вийшли на підтримку профспілок. Через декілька днів Беналла звільнили, а прокуратура порушила проти нього справу.

Водночас інцидент з охоронцем став причиною подальшого тиску на Макрона з боку опозиції й комітету сенаторів, оскільки з’ясувалося, що після звільнення, Беналла продовжував працювати на нинішнього президента.

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Франція Еммануель Макрон
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