Бывшего главу Днепропетровского облсовета подозревают в угрозе убийством: что известно

Экс-главу Днепропетровского областного совета заподозрили в злоупотреблении властью и угрозе убийством. Суд определил ему меру пресечения в виде залога 1,13 млн гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на департамент стратегических расследований Национальной полиции .

По информации источника РБК-Украина в правоохранительных органах речь идет о Евгении Удоде. Сейчас он занимает пост первого заместителя мэра Кривого Рога.

По данным следствия, 48-летний мужчина, занимая пост главы Днепропетровского облсовета, нарушил процедуру продажи коммунального имущества в пользу частной компании. В результате его действий областной бюджет потерял более 9,7 млн гривен.

Кроме этого, подозреваемый угрожал убийством одному из своих подчиненных. На тот момент он занимал должность первого заместителя главы одного из горсоветов. Мужчина запугивал и принуждал начальника управления подписать недостоверные акты выполненных работ частной компанией.

Полиция объявила мужчине подозрение по обоим фактам совершенных преступлений по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч. 1 ст. 129 (угроза убийством) Уголовного кодекса.

Сегодня суд избрал ему меру пресечения - залог 1,135 тысячи гривен.

Что известно об уголовных делах против Евгения Удода

Как уже упоминалось выше, речь идет о Евгении Удоде. В настоящий момент он занимает пост первого заместителя мэра Кривого Рога. На сайте горсовета опубликовали о каких именно уголовных делах идет речь.

В горсовете утверждают, что областная прокуратура возобновила старые уголовные дела против Удода, которые были закрыты из-за отсутствия состава преступления.

По одному из уголовных дел проходит заместитель начальника управления градостроительства и архитектуры Валерий Нетяженко. Как утверждают в горсовете, именно он дал показания против Удода. По его словам, он якобы угрожал ему пистолетом.

Второе уголовное дело против Удода было возбуждено в 2011 году. На тот момент он занимал должность главы Днепропетровского областного совета. На одном из заседаний было принято решение продать частной компании ряд объектов коммунальной собственности на сумму 9,7 млн гривен. Прокуратура увидела в этом нарушение и завела дело о преступном намерении. Ущерб областному бюджету правоохранители оценили в 357 723 гривны.

Евгений Удод свою вину по обоим уголовным делам не признает и готов отстаивать свою правоту в суде. Он также утверждает, что их возбуждение связано с его политической деятельностью.