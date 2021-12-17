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Колишнього голову Дніпропетровської облради підозрюють у погрозі вбивством: що відомо

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Дніпро, П'ятниця 17 грудня 2021 18:44
Колишнього голову Дніпропетровської облради підозрюють у погрозі вбивством: що відомо Фото: колишнього голову Дніпропетровської облради підозрюють у загрозі вбивством (ssu.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов, Олег Черниш

Ексголову Дніпропетровської обласної ради запідозрили у зловживанні владою і загрозі вбивством. Суд визначив йому запобіжний захід у вигляді застави 1,13 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на департамент стратегічних розслідувань Національної полиции.

За інформацією джерела РБК-Україна в правоохоронних органах йдеться про Євгена Удода. Зараз він займає пост першого заступника мера Кривого Рогу.

За даними слідства, 48-річний чоловік, обіймаючи посаду голови Дніпропетровської облради, порушив процедуру продажу комунального майна на користь приватної компанії. В результаті його дій обласний бюджет втратив понад 9,7 млн гривень.

Крім цього, підозрюваний погрожував вбивством одному зі своїх підлеглих. На той момент він обіймав посаду першого заступника голови однієї з міськрад. Чоловік залякував і примушував начальника управління підписати неправдиві акти виконаних робіт приватною компанією.

Поліція оголосила чоловікові підозру за обома фактами скоєних злочинів за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) та ч. 1 ст. 129 (погроза вбивством) Кримінального кодексу.

Сьогодні суд обрав йому запобіжний захід-заставу 1,135 тисячі гривень.

Що відомо про кримінальні справи проти Євгена Удода

Як уже згадувалося вище, йдеться про Євгенію Удоду. Зараз він обіймає посаду першого заступника мера Кривого Рогу. На сайті міськради опублікували про які саме кримінальні справи йдеться.

У міськраді стверджують, що обласна прокуратура відновила старі кримінальні справи проти Удода, які було закрито через відсутність складу злочину.

По одній із кримінальних справ проходить заступник начальника управління містобудування та архітектури Валерій Нетяженко. Як стверджують у міськраді, саме він дав свідчення проти Удода. За його словами, він нібито загрожував йому пістолетом.

Другу кримінальну справу проти Удода було порушено у 2011 році. На той момент він обіймав посаду голови Дніпропетровської обласної ради. На одному із засідань було прийнято рішення продати приватній компанії низку об'єктів комунальної власності на суму 9,7 млн гривень. Прокуратура побачила у цьому порушення та завела справу про злочинний намір. Збитки обласному бюджету правоохоронці оцінили у 357 723 гривні.

Євген Удод свою провину у обох кримінальних справах не визнає і готовий відстоювати свою правоту в суді. Він також стверджує, що їхнє збудження пов'язане з його політичною діяльністю.

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Міністерство внутрішніх справ України Дніпропетровська область
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