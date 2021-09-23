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Бывшего чиновника филиала УЗ подозревают в нанесении миллионных убытков

Автор: Дмитрий Левицкий

Правоохранители сообщили подозрение бывшему исполняющему обязанности начальника одной из служб "Юго-Западная железной дороги", которая входит в состав "Укрзализныци". Экс-начальника подозревают в нанесении государству убытков на почти 10 млн гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

Следствие установило, что находясь на должности руководителя и одновременно являясь главой тендерного комитета регионального филиала, должностное лицо с целью получения взятки от других юридических лиц обеспечил их победу в тендере на закупку устройств питания для охлаждения и обогрева пассажирских вагонов.

Правоохранители считают, что подозреваемый намеренно включил в тендерную документацию требования, которые ограничили участие других участников, кроме тех, с которыми он был в сговоре. После этого чиновник подготовил внутренние документы для проведения закупки более чем на 26 млн гривен и подписал договоры с победителями тендера.

"Как следствие, УЗ за поставленную продукцию излишне уплатила более 9,6 млн гривен, что подтверждается выводами судебно-экономической экспертизы. Устройства питания, необходимые для охлаждения и обогрева пассажирских вагонов, так и не были введены в эксплуатацию", - заявили в САП.

Теперь бывшему начальнику грозит ответственность по ч. 2 ст. 364 УК Украины. Санкция статьи предусматривает до 6 лет за решеткой.

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Укрзализныцякоррупция