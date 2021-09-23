Колишнього посадовця філії УЗ підозрюють у завданні мільйонних збитків

Слідство встановило, що перебуваючи на посаді керівника та одночасно будучи головою тендерного комітету регіональної філії, посадовець з метою отримання хабаря від інших юридичних осіб забезпечив їхню перемогу у тендері на закупівлю пристроїв живлення для охолодження та обігріву пасажирських вагонів.

Правоохоронці вважають, що підозрюваний навмисно включив до тендерної документації вимоги, які обмежили участь інших учасників, крім тих, з якими він був у змові. Після цього посадовець підготував внутрішні документи для проведення закупівлі на понад 26 млн гривень та підписав договори з переможцями тендеру.

"Як наслідок, УЗ за поставлену продукцію надмірно сплатила понад 9,6 млн гривень, що підтверджується висновками судово-економічної експертизи. Пристрої живлення, необхідні для охолодження та обігріву пасажирських вагонів, так і не були введені в експлуатацією", - заявили в САП.

Тепер колишньому начальнику загрожує відповідальність за ч. 2 ст. 364 КК України. Санкція статті передбачає до 6 років за ґратами.