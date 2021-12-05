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Бывшая королева Нидерландов заболела коронавирусом

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Нидерланды, Воскресенье 05 декабря 2021 02:55
Бывшая королева Нидерландов заболела коронавирусом Фото: принцесса Беатрикс заболела коронавирусом (wikimedia.org)
Автор: Наталья Скороход

Бывшая королева Нидерландов, принцесса Биатрикс заболела коронавирусом. О состоянии ее здоровья сообщил королевский дом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на АВС News.

В заявлении королевского дома говорится, что Беатрикс прошла тестирование после того, как почувствовала "легкие симптомы простуды". Сейчас она находится на изоляции дома и соблюдает правила для людей с положительным результатом теста на коронавирус.

Известно, что бывшая королева получила одну дозу вакцины от коронавируса.

Принцесса Биатрикс, которой сейчас 83 года, живет в замке в центральных Нидерландах. Она правила страной в течение 33 лет до 2013 года и отреклась от престола в пользу своего сына. Сейчас страной правит ее старший сын Виллем-Александр.

Напомним, что Нидерланды стали одной из стран, где появился новый штамм коронавируса "Омикрон". В стране заявили, что вирус был в стране еще до того, как его обнаружили у путешественников из Южной Африки.

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