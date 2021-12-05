Бывшая королева Нидерландов заболела коронавирусом

В заявлении королевского дома говорится, что Беатрикс прошла тестирование после того, как почувствовала "легкие симптомы простуды". Сейчас она находится на изоляции дома и соблюдает правила для людей с положительным результатом теста на коронавирус.

Известно, что бывшая королева получила одну дозу вакцины от коронавируса.