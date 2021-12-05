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Колишня королева Нідерландів захворіла на коронавірус

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Нідерланди, Неділя 05 грудня 2021 02:55
Колишня королева Нідерландів захворіла на коронавірус Фото: принцеса Беатрікс захворіла на коронавірус (wikimedia.org)
Автор: Наталья Скороход

Колишня королева Нідерланди, принцеса Біатрікс захворіла на коронавірус. Про стан її здоров'я повідомив королівський дім.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на АВС News.

У заяві королівського дому йдеться, що Беатрікс пройшла тестування після того, як відчула "легкі симптоми застуди". Зараз вона знаходиться на ізоляції будинку і дотримується правил для людей з позитивним результатом тесту на коронавірус.

Відомо, що колишня королева отримала одну дозу вакцини від коронавірусу.

Принцеса Біатрікс, якій зараз 83 роки, живе в замку в центральних Нідерландах. Вона правила країною протягом 33 років до 2013 року і зреклася престолу на користь свого сина. Зараз країною править її старший син Віллем-Олександр.

Нагадаємо, що Нідерланди стали однією з країн, де з'явився новий штам коронавірусу "Омікрон". У країні заявили, що вірус був у країні ще до того, як його виявили у мандрівників з Південної Африки.

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