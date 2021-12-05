Колишня королева Нідерландів захворіла на коронавірус

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на АВС News .

У заяві королівського дому йдеться, що Беатрікс пройшла тестування після того, як відчула "легкі симптоми застуди". Зараз вона знаходиться на ізоляції будинку і дотримується правил для людей з позитивним результатом тесту на коронавірус.

Відомо, що колишня королева отримала одну дозу вакцини від коронавірусу.