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Бьют прицельно. Оккупанты обстреляли поле под Днепром, горит урожай озимых

После обстрела в Днепропетровской области горит поле с озимыми (фото: Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Враг обстрелял Криворожский район Днепропетровской области. Сейчас под огнем поле с озимыми.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС в Днепропетровской области.

"В Широковской общине вражеские снаряды попали в поле. Загорелся озимый ячмень. Площадь пожара 89 га. Спасатели тушат пламя - пытаются спасти урожай", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, также из-за ударов произошел пожар на открытой территории.

"Горело 4,5 га сухой травы. Огонь потушили. К счастью, людей не задело - никто не пострадал", - добавляют в ГСЧС.

Отметим, что это не первая подобная "акция" россиян, направленная на уничтожение украинских запасов зерна. Так, в результате обстрела Днепропетровской области ранее был разрушен склад с 40 тоннами зерна.

Также 26 июня РФ 7 раз обстреляла Черниговскую и Сумскую области из минометов и ствольной артиллерии. В результате обстрела повреждено одно из сельскохозяйственных предприятий Семеновского района Черниговской области, сгорело зерно в ангарах.

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Днепропетровская область