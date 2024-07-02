Бюрократія та черги. Що не так із МСЕК і чого чекати від реформи

Як планують реформувати медико-соціальні експертні комісії та чи стане простіше українцям оформити групу інвалідності – у колонці для РБК-Україна.
Як планують реформувати медико-соціальні експертні комісії та чи стане простіше українцям оформити групу інвалідності – у колонці для РБК-Україна.
З початку минулого року в інформаційному просторі почали поширюватись офіційні заяви про те, що з 1 січня 2025 року медико-соціальні експертні комісії перестануть існувати. Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко сказав: "Ми поставили мету, щоб із 1 січня 2025 року їх не було".
Тож ми вирішили детально розібратись в основних причинах такого стратегічного рішення, а також перспективах його реалізації найближчим часом.
З аналізу Положення про медико-соціальну експертизу слідує, що МСЕК наразі виконує два види функцій: профільні (медичні) та непрофільні (соціальні).
До медичних функцій можна віднести, до прикладу: визначення групи інвалідності особи, причину і час її настання; вирішення питань, пов’язаних із реабілітацією особи з інвалідністю (зокрема, МСЕК складає індивідуальну програму реабілітації).
Поряд з цим, МСЕК виконує і соціальні функції. Наприклад, визначає потребу особи з інвалідністю у соціальній допомозі, в тому числі у сторонньому нагляді, догляді або допомозі, побутовому обслуговуванні. Також не слід забувати про те, що висновок МСЕК про встановлення інвалідності є наразі "ключем" до отримання різних соціальних виплат.
Наприклад, якщо ми говоримо про військових, то встановлення інвалідності є підставою для виплати одноразової грошової допомоги та оформлення інших соціальних пільг.
"Прообразом" сучасних МСЕК є лікарсько-трудові експертні комісії, які найбільш активно розбудовувались в повоєнні часи в СРСР.
Цікаво, що Положення про лікарсько-трудові експертні комісії 1985 року багато в чому нагадує нині діюче Положення про медико-соціальну експертизу. Фактично МСЕК нині продовжують зберігати в собі радянську спадщину та радянські підходи до надання послуг. Це в свою чергу зумовлює нарікання як на саму процедуру проведення медико-соціальної експертизи, так і на роботу МСЕК.
Серед найбільш поширених – такі:
При цьому, як свідчить аналіз Єдиного реєстру судових рішень корупційні ризики можуть виникати як на етапі отримання направлення на МСЕК, призначення дати проходження МСЕК, так і на етапі безпосереднього прийняття рішення МСЕК.
Наприклад, якщо людина отримала рішення МСЕК про відмову у безстроковому встановленні групи інвалідності, то суд не зможе змінити змістовну частину такого рішення. При цьому суд, скоріш за все, буде посилатись на те, що зміна рішення МСЕК потребує медичних знань (а суди не є спеціалізованими установами в медичній сфері).
Простими словами це означає, що суд не буде "розбиратись" в тому, чи дійсно відповідний діагноз людини був підставою для безстрокового встановлення інвалідності. До суду є сенс оскаржувати висновок МСЕК, лише, в тому випадку, коли було порушено процедурні моменти при його прийнятті.
Очевидно, що існуючий стан медико-соціальної експертизи потребує реформування і на це є суспільний запит. За офіційними даними станом на вересень 2023 року в Україні налічувалось близько 3 мільйонів осіб з інвалідністю (а за півтора роки приріст людей з інвалідністю становить приблизно 300 тисяч).
Ці люди заслуговують на гідне ставлення під час оцінки їх обмежень функціонування, а також на доказові реабілітаційні послуги, які б повною мірою відповідали потребам цих осіб і сприяли їх автономії наскільки це можливо.
Однак, таке реформування (яке має завершитись повною ліквідацією МСЕК) наврядчи відбудеться швидко і потребуватиме досить довгої та системної роботи, яка б серед іншого включала в себе: