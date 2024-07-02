Бюрократия и очереди. Что не так с МСЭК и чего ждать от реформы

С начала прошлого года в информационном пространстве начали распространяться официальные заявления о том, что с 1 января 2025 года медико-социальные экспертные комиссии перестанут существовать. Министр здравоохранения Виктор Ляшко сказал: "Мы поставили цель, чтобы с 1 января 2025 года их не было".

Мы решили детально разобраться в основных причинах такого стратегического решения, а также перспективах его реализации в ближайшее время.

Какая роль МСЭК в Украине сейчас

Из анализа Положения о медико-социальной экспертизе следует, что МСЭК выполняет два вида функций: профильные (медицинские) и непрофильные (социальные).

К медицинским функциям можно отнести, к примеру: определение группы инвалидности лица, причину и время ее наступления; решение вопросов, связанных с реабилитацией личности с инвалидностью (в частности, МСЭК составляет индивидуальную программу реабилитации).

Наряду с этим МСЭК выполняет и социальные функции. Например, определяет потребность лица с инвалидностью в социальной помощи, в том числе в стороннем надзоре, уходе или помощи, бытовом обслуживании. Также не следует забывать о том, что заключение МСЭК об установлении инвалидности является "ключом" к получению различных социальных выплат.

Например, если мы говорим о военных, то установление инвалидности является основанием для выплаты единовременного пособия и оформления других социальных льгот.

Фото: МСЭК сейчас определяет группы инвалидности, решает вопросы по реабилитации (Getty Images)

Что не так с МСЭК? Основные нарекания

"Прообраз" современных МСЭК – врачебно-трудовые экспертные комиссии, наиболее активно развивавшиеся в послевоенные времена в СССР.

Интересно, что Положение о врачебно-трудовых экспертных комиссиях 1985 года во многом напоминает ныне действующее Положение о медико-социальной экспертизе. Фактически МСЭК сейчас продолжают хранить в себе советское наследие и советские подходы к предоставлению услуг. Это в свою очередь обуславливает жалобы как на саму процедуру проведения медико-социальной экспертизы, так и на работу МСЭК.

Среди наиболее распространенных – такие:

Вопросы доказательности реабилитационных услуг , определяемых в индивидуальной программе реабилитации МСЭК. Например, индивидуальная программа реабилитации лиц с инвалидностью до сих пор содержит санаторно-курортное лечение, которое можно отнести к оздоровительным, но отнюдь не к реабилитационным мероприятиям.

, определяемых в индивидуальной программе реабилитации МСЭК. Например, индивидуальная программа реабилитации лиц с инвалидностью до сих пор содержит санаторно-курортное лечение, которое можно отнести к оздоровительным, но отнюдь не к реабилитационным мероприятиям. Бюрократичность и затягивание предоставления лицу статуса лица с инвалидностью . В частности, прохождение МСЭК (для установления группы инвалидности) предшествует, как правило, обращение к семейному врачу, прохождение ряда обследований, прохождение ЛКК (то есть нужно собрать достаточно значительное количество документов и потратить много времени).

. В частности, прохождение МСЭК (для установления группы инвалидности) предшествует, как правило, обращение к семейному врачу, прохождение ряда обследований, прохождение ЛКК (то есть нужно собрать достаточно значительное количество документов и потратить много времени). Коррупционность системы медико-социальной экспертизы. В частности, данная проблема возникает из того, что от решения МСЭК зависит, будет лицо получать от государства льготы и выплаты или нет.

При этом, как свидетельствует анализ Единого реестра судебных решений, коррупционные риски могут возникать как на этапе получения направления на МСЭК, назначения даты прохождения МСЭК, так и на этапе непосредственного принятия решения МСЭК.

Фото: Комиссии критикуют, в частности, за бюрократичность, затягивание процессов, сложности в обжаловании решений (Армия.Inform)

Сложности в обжаловании решений, действий/бездействия МСЭК. Если человек решает избрать административный порядок обжалования в вышестоящую МСЭК, то такие попытки редко заканчиваются успехом. Также существуют проблемы обжалования в судебном порядке.

К примеру, если человек получил решение МСЭК об отказе в бессрочном установлении группы инвалидности, то суд не сможет изменить содержательную часть такого решения. При этом суд, скорее всего, будет ссылаться на то, что изменение решения МСЭК нуждается в медицинских знаниях (а суды не являются специализированными учреждениями в медицинской сфере).

Простыми словами это означает, что суд не будет "разбираться" в том, действительно ли соответствующий диагноз человека был основанием для установления инвалидности. В суд имеет смысл обжаловать заключение МСЭК, только в том случае, когда были нарушены процедурные моменты при его принятии.

Отсутствие достойного отношения к человеку, проходящему медико-социальную экспертизу. Это можно объяснить тем, что система оценки не позволяет реально оценить ограничение функциональных возможностей человека. В качестве примера можно привести скандальную харьковскую историю, в которой глава МСЭК "посоветовала" воину отрезать ногу, чтобы была не третья, а вторая группа инвалидности.

Чего ждать дальше

Очевидно, что существующее состояние медико-социальной экспертизы требует реформирования и на это есть общественный запрос. По официальным данным на сентябрь 2023 года в Украине насчитывалось около 3 миллионов человек с инвалидностью (а за полтора года прирост людей с инвалидностью составляет примерно 300 тысяч).

Эти люди заслуживают достойного отношения при оценке их ограничений функционирования, а также доказательных реабилитационных услуг, которые в полной мере отвечали потребностям этих лиц и способствовали их автономии насколько это возможно.

Фото: На реформирование МСЭК, скорее всего, уйдет много времени и усилий (Армия.Inform)

Однако такое реформирование (которое должно завершиться полной ликвидацией МСЭК) вряд ли произойдет быстро и потребует достаточно долгой и системной работы, которая среди прочего включала в себя: