Бюро финансовых расследований не спасет экономику Украины, - эксперт

Только создание Бюро финансовых расследований или снижение НДС не спасет экономику Украины, для этого нужны комплексные реформы. Об этом заявил доцент Университета государственной фискальной службы Украины Андрей Гмырин в эфире Радио "НВ", передает РБК-Украина.

По мнению эксперта, комплексное реформирование налоговой системы Украины должно предусматривать, во-первых, создание Государственной службы доходов (ГСД), которая должна объединить налоговую, таможенную службы, службы финансового мониторинга, контроля и аудита, а также службу финансовых расследований.

"Благодаря такой концентрации функций ГСД будет иметь мощную информационную базу для мониторинга операций на предмет финансовых преступлений, что позволит объективно, без участия следователей и детективов, анализировать информацию до передачи ее в службу финансовых расследований. Это существенно снизит давление на бизнес со стороны многих контролирующих учреждений, которые, как показывает практика, еще и злоупотребляют необоснованными проверками и надуманными расследованиями", - добавил эксперт.

Гмырин также обратил внимание, что сегодня показателем успешности бизнеса, к сожалению, являются обыски и проверки в офисах.

"Иногда идут параллельные проверки предприятий сразу несколькими органами. Эта тенденция тормозит развитие украинской экономики и работает против привлечения западных инвестиций", - добавил эксперт.

Именно поэтому, по его убеждению, создание Бюро финансовых расследований с четко определенными полномочиями (которые не дублируются в других структурах) и подследственности дел может стать для украинского бизнеса реальным выходом. "Но делать это надо одновременно с проведением других реформ налоговой системы, в частности, с созданием Государственной службы доходов и единой базы информации", - подчеркивает Андрей Гмырин, добавляя, что в противном случае БФР может стать не решением, а проблемой.

"Создавая БФР и наделяя его широкими полномочиями, а, тем более, давая ему исключительность в расследовании тех или иных преступлений, мы можем создать еще одного монстра. Потому что к этой булавы надо иметь еще и умную голову", - добавил эксперт.

На уточняющий вопрос относительно снижения налогового давления, Андрей Гмырин отметил, что такое мероприятие как, например, снижение НДС - это лишь один из последовательных шагов реформирования налоговой системы.

"Снижение налоговой базы примерно на 30%, выведет значительную часть экономики из тени, если будет происходить в комплексе с реформой системы администрирования налогов и налоговой амнистией”, - резюмировал эксперт, добавив, что свои предложения по этому поводу изложил в программе "От нестабильности к гармонии", которая с конца прошлого года находится на рассмотрении в Кабмине.

Как ранее писало РБК-Украина, председатель комитета по вопросам правоохранительной деятельности Верховной Рады Денис Монастырский рассказал в интервью РБК-Украина, когда в Украине появится Бюро финансовых расследований. По его словам, президент Владимир Зеленский собирается внести законопроект о запуске этого ведомства уже в начале февраля.