Бюро фінансових розслідувань не врятує економіку України, - експерт 

Лише створення Бюро фінансових розслідувань або зниження ПДВ не врятує економіку України, для цього потрібні комплексні реформи. Про це заявив доцент Університету державної фіскальної служби України Андрій Гмирін в ефірі "Радіо НВ", передает РБК-Україна.

На думку експерта, комплексне реформування податкової системи України має передбачати, по-перше, створення Державної служби доходів (ДСД), що має об’єднати податкову, митну служби, служби фінансового моніторингу, контролю і аудиту, а також службу фінансових розслідувань.

"Завдяки такій концентрації функцій ДСД буде мати потужну інформаційну базу для моніторингу операцій на предмет фінансових злочинів, що дозволить об’єктивно, без участі слідчих та детективів, аналізувати інформацію до передачі її в службу фінансових розслідувань. Це суттєво знизить тиск на бізнес з боку багатьох контролюючих установ, які, як показує практика, ще й зловживають необґрунтованими перевірками та надуманими розслідуваннями", - додав експерт.

Гмирін також звернув увагу, що сьогодні показником успішності бізнесу, на жаль, є обшуки та перевірки в офісах.

"Іноді йдуть паралельні перевірки підприємств одразу декількома органами. Ця тенденція гальмує розвиток української економіки та працює проти залучення західних інвестицій", - додав експерт.

Саме тому, на його переконання, створення Бюро фінансових розслідувань з чітко визначеними повноваженнями (які не дублюються в інших структурах) й підслідністю справ може стати для українського бізнесу реальним виходом. "Але робити це треба одночасно з проведенням інших реформ податкової системи, зокрема, зі створенням Державної служби доходів та єдиної бази інформації", - підкреслює Андрій Гмирін, додаючи, що в іншому випадку БФР може стати не рішенням, а проблемою.

"Створюючи БФР і наділяючи його широкими повноваженнями, а, тим більше, даючи йому винятковість в розслідуванні тих чи інших злочинів, ми можемо створити ще одного монстра. Бо до цієї булави треба мати ще й дуже розумну голову", - додав експерт.

На уточнююче запитання щодо зниження податкового тиску, Андрій Гмирін зазначив, що такий захід як, наприклад, зниження ПДВ - це лише один з послідовних кроків реформування податкової системи.

"Зниження податкової бази приблизно на 30%, виведе значну частину економіки з тіні, якщо буде відбуватися у комплексі з реформою системи адміністрування податків та податковою амністією”, - резюмував експерт, додаючи, що свої пропозиції з цього приводу виклав у програмі "Від нестабільності до гармонії", яка з кінця минулого року знаходиться на розгляді в Кабміні.

Як раніше писало РБК-Україна, голова комітету з питань правоохоронної діяльності Верховної Ради Денис Монастирський розповів в інтерв'ю РБК-Україна, коли в Україні з'явиться Бюро фінансових розслідувань. За його словами, президент Володимир Зеленський збирається внести законопроект про запуск цього відомства вже на початку лютого.