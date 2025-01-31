Бюджету України можуть знадобитися кошти: НБУ оцінив ризики підвищення податків

Як зазначається у звіті, значні потреби сектору оборони зумовлюють збереження високого рівня дефіциту бюджету на поточний рік (близько 19% ВВП без урахування грантів у доходах). Макропрогноз ураховує ухвалений бюджет на поточний рік і законодавчі зміни у сфері оподаткування.

За оцінкою НБУ, затверджені заходи з мобілізації бюджетних доходів, а також заплановані обсяги запозичень забезпечать виконання значних видатків на потреби сектору оборони й соціальних зобов’язань бюджету.

Зважаючи на те, що власні ресурси бюджету спрямовуються на військові потреби, які залишаються високими й у 2025 році, для збільшення бюджетного ресурсу було реалізовано низку податкових ініціатив (за оцінками Мінфіну, додаткові податкові надходження у 2025 році - 140 млрд гривень). "Завдяки цьому фінансування військових видатків у 2025 році за рахунок власних доходів поліпшується", - йдеться у звіті.

Проте ризик збільшення дефіциту бюджету на прогнозний період залишається значним через високу ймовірність зростання потреб сектору оборони в умовах обмеженого потенціалу оптимізації видатків. Крім того, цей ризик посилиться в разі подальших значних пошкоджень критичної інфраструктури та необхідності її оперативного відновлення, вважають в НБУ.

"У разі реалізації такого ризику, очікується, що уряд також може вжити додаткових заходів щодо мобілізації внутрішніх ресурсів для уникнення емісійного фінансування дефіциту бюджету, зокрема збільшити ринкові залучення на внутрішньому борговому ринку або підвищити податки", - йдеться в огляді.

НБУ оцінює як середній ризик настання ризику необхідності підвищення податків (15-25%).

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Вплив на інфляцію

Як зазначається в огляді, разом із бюджетом на 2025 рік парламент ухвалив низку законодавчих змін щодо підвищення ставок окремих податків (зокрема військового збору, податку на прибуток банків і небанківських фінансових установ тощо), ефект від яких було враховано в поточному макропрогнозі.

Проте виникнення додаткових потреб бюджету може зумовити необхідність додаткових податкових новацій, що є ризиком для базового сценарію макропрогнозу. Нові податкові ініціативи залежно від їх параметрів можуть мати різний вплив на інфляцію.

"Підвищення податків на споживання (наприклад, ставки ПДВ) одразу відобразиться на споживчих цінах. У разі зростання прямих податків ефект може бути близьким до нейтрального або дезінфляційним, оскільки вони обмежують приватне споживання", - йдеться в огляді.