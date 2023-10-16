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З бюджету на 2024 рік виключать видатки на будівництво музею Голодомору та телесеріали

Фото: Видатки на музею Голодомору та телесеріали приберуть з бюджету (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Комітет Верховної ради з питань бюджету схвалив висновки та пропозиції до проекту закону про державний бюджет на 2024 рік. Пропонується скоротити деякі видатки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням проект постанови 10000/П.

Згідно з документом, при підготовці проекту закону про державний бюджет України на 2024 рік до другого читання уряд повинен:

  • зменшити видатки 574 млн гривень на реконструкцію першої черги Меморіального комплексу пам'яті жертв Голодоморів в Україні з будівництвом другої черги Національного музею "Меморіал жертв Голодомору".

Також уряду рекомендують визначитися щодо доцільності передбачення коштів на виробництво (створення) та розповсюдження телевізійних фільмів та серіалів у складі бюджетної програми "Державна підтримка кінематографії" (590 млн гривень) та у разі необхідності зменшити відповідні видатки або їх скоротити у повному обсязі. На телефільми та серіали планували витратити 445 млн гривень.

Бюджетний процес

Нагадаємо, Комітет Верховної ради з питань бюджету рекомендував проект державного бюджету України на 2024 рік до першого читання.

Схвалені бюджетні висновки мають враховуватись Кабміном під час підготовки до другого читання.

Під час другого читання затверджуються загальний обсяг дефіциту, максимальний держборг, загальні суми доходів і витрат, розмір мінімальної зарплати, прожитковий мінімум та низка інших показників. Інші статті проекту, які не прийняті у другому читанні, переносяться на третє.

Загалом закон про державний бюджет наступного має бути прийнятий до 1 грудня.

 

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