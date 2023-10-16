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Из бюджета на 2024 год исключат расходы на строительство музея Голодомора и телесериалы

Фото: Расходы на музей Голодомора и телесериалы уберут из бюджета (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Комитет Верховной рады по бюджету одобрил выводы и предложения к проекту закона о государственном бюджете на 2024 год. Предлагается сократить некоторые расходы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект постановления 10000/П .

Согласно документу, при подготовке проекта закона о государственном бюджете Украины на 2024 год ко второму чтению правительство должно:

  • сократить расходы 574 млн гривен на реконструкцию первой очереди Мемориального комплекса памяти жертв Голодоморов в Украине со строительством второй очереди Национального музея "Мемориал жертв Голодомора".

Также правительству рекомендуют определиться с целесообразностью выделения средств на производство (создание) и распространение телевизионных фильмов и сериалов в составе бюджетной программы "Государственная поддержка кинематографии" (590 млн гривен) и в случае необходимости уменьшить соответствующие расходы или сократить их в полном объеме. На телефильмы и сериалы планировали потратить 445 млн. гривен.

Бюджетный процесс

Напомним, Комитет Верховной рады по вопросам бюджета рекомендовал проект государственного бюджета Украины на 2024 год к первому чтению.

Одобренные бюджетные выводы должны учитываться Кабмином при подготовке ко второму чтению.

При втором чтении утверждаются общий объем дефицита, максимальный госдолг, общие суммы доходов и расходов, размер минимальной зарплаты, прожиточный минимум и ряд других показателей. Остальные статьи проекта, не принятые во втором чтении, переносятся на третье.

В целом, закон о государственном бюджете следующего должен быть принят до 1 декабря.

 

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