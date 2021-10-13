Бюджетные учреждения закупят газ у "Нафтогаза" по фиксированной цене по сокращенной процедуре

Как отметили в пресс-службе, проведение заседаний ТЭБ и ЧС в регионах обеспечивает юридический аспект для оперативного подписания договоров. Речь идет о типовых договорах, которые утверждают поставки газа по фиксированному тарифу для бюджетных учреждений до конца 2022 года - 13,7 грн за кубометр (с учетом транспортировки и НДС - 16,8 грн).

В Минрегионе отметили, что после заключения договоров сразу может начаться обогрев школ, детских садов, больниц и других бюджетных учреждений, если этого требует температурный режим.

Напомним, 30 сентября между Кабинетом министров в лице премьер-министра Украины, министра развития громад и территорий и министра энергетики, НАК "Нафтогаз Украины", Офисом президента Украины, Всеукраинской ассоциацией органов местного самоуправления "Ассоциация городов Украины" и Палатой местных властей Конгресса местных и региональных властей подписан Меморандум о взаимопонимании по урегулированию проблемных вопросов в сфере поставки тепла и горячей воды в грядущем отопительном сезоне (2021-2022 гг).